Бессонные ночи: Кавказ торжественно отмечает победу Хабиба

Теперь Махачкала похожа на праздничную Бразилию. Все улицы забиты ликующими людьми, со всех сторон виден салют, а ярые фанаты исполняют для Хабиба традиционный танец – лезгинку. И, конечно же, ни одно торжество Кавказа не обходится без жертвенных баранов. Чем закончится народный праздник, созданный в честь Хабиба Нурмагомедова? прочитано 118 раз Громкие видео переполнили социальные сети. Всю ночь напролет тысячи людей публиковали запоминающиеся кадры торжества. 25 октября стало днем, когда весь Кавказ искренне поздравляет Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи. ПО ТЕМЕ Тренер о состоянии Хабиба Нурмагомедова: Он все еще скучает по отцу Может показаться, что в этот день в Махачкале был объявлен бессонный режим. Улицы города были переполнены людьми. Ведь кто-то смотрел бой дагестанского чемпиона на улице, а кто-то в баре или в компании друзей. Старая традиция, зародившаяся еще в нулевых, нашла свое применение на этом празднике. Толпы дагестанцев шипели шинами автомобилей и дрифтовали на больших площадках. На многочисленных кадрах отчетливо видно, как со всех сторон разрываются салюты, а шумные граждане отдаются безудержному веселью. Несмотря на экстаз поклонников Хабиба, улицы были забиты полицейскими патрулями. Напомним, сегодняшний бой стал решающим в карьере дагестанского спортсмена. После победы над Джастином Гейджи чемпион объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов отказывается выступать без отца, ведь члены семьи грезили чемпионством и победами вместе. Сам же чемпион не планирует устраивать торжество в честь своего триумфального завершения спортивной карьеры. По словам близких родственников Хабиба, в семье слишком сильна горечь потери.

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