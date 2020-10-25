Бессонные ночи: Кавказ торжественно отмечает победу Хабиба

Громкие видео переполнили социальные сети. Всю ночь напролет тысячи людей публиковали запоминающиеся кадры торжества. 25 октября стало днем, когда весь Кавказ искренне поздравляет Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи.
Может показаться, что в этот день в Махачкале был объявлен бессонный режим. Улицы города были переполнены людьми. Ведь кто-то смотрел бой дагестанского чемпиона на улице, а кто-то в баре или в компании друзей.
Старая традиция, зародившаяся еще в нулевых, нашла свое применение на этом празднике. Толпы дагестанцев шипели шинами автомобилей и дрифтовали на больших площадках.
На многочисленных кадрах отчетливо видно, как со всех сторон разрываются салюты, а шумные граждане отдаются безудержному веселью. Несмотря на экстаз поклонников Хабиба, улицы были забиты полицейскими патрулями.
Напомним, сегодняшний бой стал решающим в карьере дагестанского спортсмена. После победы над Джастином Гейджи чемпион объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов отказывается выступать без отца, ведь члены семьи грезили чемпионством и победами вместе.
Сам же чемпион не планирует устраивать торжество в честь своего триумфального завершения спортивной карьеры. По словам близких родственников Хабиба, в семье слишком сильна горечь потери.
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