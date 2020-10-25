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Общество
Бессонные ночи: Кавказ торжественно отмечает победу Хабиба

Бессонные ночи: Кавказ торжественно отмечает победу Хабиба

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь Махачкала похожа на праздничную Бразилию. Все улицы забиты ликующими людьми, со всех сторон виден салют, а ярые фанаты исполняют для Хабиба традиционный танец – лезгинку. И, конечно же, ни одно торжество Кавказа не обходится без жертвенных баранов. Чем закончится народный праздник, созданный в честь Хабиба Нурмагомедова?
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Громкие видео переполнили социальные сети. Всю ночь напролет тысячи людей публиковали запоминающиеся кадры торжества. 25 октября стало днем, когда весь Кавказ искренне поздравляет Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи.

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Может показаться, что в этот день в Махачкале был объявлен бессонный режим. Улицы города были переполнены людьми. Ведь кто-то смотрел бой дагестанского чемпиона на улице, а кто-то в баре или в компании друзей.

Старая традиция, зародившаяся еще в нулевых, нашла свое применение на этом празднике. Толпы дагестанцев шипели шинами автомобилей и дрифтовали на больших площадках.

На многочисленных кадрах отчетливо видно, как со всех сторон разрываются салюты, а шумные граждане отдаются безудержному веселью. Несмотря на экстаз поклонников Хабиба, улицы были забиты полицейскими патрулями.

Напомним, сегодняшний бой стал решающим в карьере дагестанского спортсмена. После победы над Джастином Гейджи чемпион объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов отказывается выступать без отца, ведь члены семьи грезили чемпионством и победами вместе.

Сам же чемпион не планирует устраивать торжество в честь своего триумфального завершения спортивной карьеры. По словам близких родственников Хабиба, в семье слишком сильна горечь потери.

Автор: 25 октября 2020, 10:51 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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