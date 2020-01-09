"Страшно": украинцы устроили клоунаду с Зеленским после крушения Boeing

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в "Фейсбук" поделилась переживаниями о крушении украинского пассажирского самолета в Иране. За это она подверглась насмешкам от пользователей Сети.

То ли природный малороссийский оптимизм, то ли многолетняя привычка, выработанная на происходящих в России бедах, не позволили некоторым украинцам нормально выразить скорбь после того, как потерпел крушение их собственный пассажирский самолет. Катастрофу Boeing-737 в небе над Тегераном, раз не удалось использовать для нападок на восточного соседа, они использовали для критики Владимира Зеленского.

Словно фигура бывшего артиста комического жанра во главе страны обязывает шутить по каждому, даже не терпящему ни тени юмора и иронии, поводу, пользователи Сети накинулись на пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель. "Это так страшно... Президент срочно возвращается в Киев", – написала она на своей странице в "Фейсбук" по поводу крушения Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" во время вылета из аэропорта Тегерана.

Это сообщение стало неисчерпаемым источником для шуток, которые обрушились на Владимира Зеленского и его команду со стороны заядлых оппонентов. В попытках продемонстрировать чувство юмора на фоне трагедии с гибелью 176 человек отметились народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, журналист Денис Безлюдько, угрожавшая украинскому лидеру убийством волонтер Маруся Зверобой и многие другие.

Юмор строился на попытках высмеять неудачную фразу пресс-секретаря Владимира Зеленского. Дескать, из ее слов можно сделать вывод, что слово "страшно" относится к возвращению президента Украины из отпуска, а не к катастрофе.

Напомним, что утром 8 января лайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительным данным, причиной стали неполадки с двигателем. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Не выжил никто.