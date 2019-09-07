Импульсивная Меган Маркл бросила мужа с сыном и покинула страну

Отлет Меган не на шутку взбаламутил общественность. Конечно, девушка славится своим неординарным поведением, которое так сильно не одобряется королевским двором, но в этот раз герцогиня заставила поволноваться всех.
Маркл вылетела 6 сентября в Нью-Йорк коммерческим рейсом. Компанию ей составили только сотрудники личной безопасности.
Как уточняет ТВ Центр, супруга принца Гарри отправилась в Соединенные штаты, чтобы поболеть за свою близкую приятельницу Серену Уильямс. Она участвует в финале открытого чемпионата Америки по теннису.
Напомним, что ранее американка обыграла нашу соотечественницу Марию Шарапову, чем обеспечила себе место в дальнейших этап соревнований. В двух сетах Уильямс "сделала" россиянку со счетом 1:6 и 1:6 соответственно. Эта победа стала 19 по счету в копилки Серены в борьбе против Шараповой.
Выходки Меган не в первый раз попадают под пристальное внимание журналистов. Так герцогиня Сассекская заставила Кембрджцев отдуваться за свои полеты на частном лайнере. Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось путешествовать вместе детьми на коммерческом рейсе. Предположительно, семье пришлось выбрать для себя такой способ передвижения, чтобы переключить внимание общественности.
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