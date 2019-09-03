Поклонской вынесли неутешительный приговор

Наталья подтвердила развод с Иваном Соловьевым,
сообщает RT. Что послужило причиной, не известно. Девушка резко высказалась, что не собирается комментировать ситуацию. Она намерена предоставить такую возможность своему супругу.
Роза Сябитова отметила непростой характер Натальи и сказала, что найти нового поклонника Поклонской будет сложно. Она добавила, что сложность для построения отношений представляют возраст и социальной статус.
"Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь", – прокомментировала постоянная героиня программы "Давай поженимся". Сябитова уточнила, что у девушки все хорошо в карьерном плане и обычный мужчина не сможет заинтересовать столь высокопоставленную особу, пишет Lenta.ru
Сваха добавила, что даже в случае успешного знакомства с молодым человеком Наталья не сможет иметь детей. "Она старородящая – это не в плане обиды, это констатация факта", – сказала телеведущая.
Телеканал "360" уточнил, что ранее экс-супруг Поклонской прокомментировал их расставание. Соловьев уточнил, что два лидера в семье – "гремучая смесь, которая вряд ли когда-нибудь могла устаканиться".
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