Впервые стало известно о тайном визите Путина в Беслан

О неизвестной поездке президента России в фильме Юрия Дудя рассказал экс-глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. По его словам, Владимир Путин посетил кладбище, где похоронены жертвы теракта.

Юрий Дудь спросил Мамсурова, почему российский лидер был в Беслане "ровно один раз, и всего пару часов – после штурма", когда приезжал 4 сентября 2004 года. На это бывший глава Северной Осетии раскрыл секрет.

"Ну а если я вам скажу, что он был еще раз? И мы с ним были на кладбище – когда он выехал в разгар юго-осетинской войны, я его повез ночью в лес, где принимали раненых, и он там повстречался с ними, чтобы услышать прямо от них, от тех, которых только что, час назад, привезли", – заявил Мамсуров о ранее неизвестном визите Владимира Путина. Он добавил, что это произошло в 2008 году.

У Теймураза Мамсурова в заложниках оказались сын и дочь – террористы заставляли их звонить отцу из школы. Обоих детей ранили. Всего в заложниках нелюди удерживали 1128 человек. Из них погибли 314, включая 186 детей. Потеряли жизни 20 силовиков.

Напомним, в сентябре 2004 года Владимир Путин посетил раненых в бесланской больнице и провел совещание с руководителями Северной Осетии.

Также президент России 4 сентября выступил с обращением к нации по поводу теракта. Уголовное дело о теракте в бесланской школе №1 расследуется до сих пор. Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев сел в тюрьму пожизненно.