Папа Римский и Владимир Путин столкнулись лбами
Глава России прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием, так что его беседа с папой Франциском началась на 45 минут позже запланированного времени. Перед началом переговоров президент прошел по залам Апостольской библиотеки в окружении представителей Ватикана.
Затем к Владимиру Владимировичу вышел и сам папа Римский. Подойдя к дверям, преемник Святого Петра жестом указал, чтобы лидер России проходил. Но Путин сделал аналогичное телодвижение, тем самым пропуская папу Франциска. Из-за этого возникла неловкая пауза.
Папа Римский настоял, чтобы Владимир Владимирович прошел первым, так как он приехал в качестве гостя. В итоге политическому деятелю России пришлось сдаться, передает ТВ Центр.
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