Манси впервые расшифровали таинственные знаки на перевале Дятлова
Анямов принял участие в эфире телешоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым на Первом канале. Он опроверг версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов из группы Дятлова.
По словам Анямова, представителей мансийцев в то время в тех местах быть не могло, поскольку им не на кого было охотиться. В ходе передачи он рассказал, что означают непонятные рисунки — черточки и загогулины на деревьях.
Мансиец отметил: три черточки на стволе означают, что там когда-то были три человека. "Второй знак – родовой, то есть это были мои родственники – Анямовы. Три черточки внизу – это три собаки, которые были с охотниками", – пояснил он.
Напомним, группа Дятлова погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль при таинственных обстоятельствах. Новая волна интереса к этой теме возникла после того, как 1 февраля 2019 года Генпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, результаты которой будут оглашены в конце лета.
По одной из версий Следственного комитета России (СКР), туристов вынудила выбежать из палатки снежная лавина, а затем им не удалось вернуться обратно. Среди официальных версий также рассматриваются ураган и сход снежных плит. При этом полностью исключается криминальная версия. Однако многие обыватели считают, что люди на перевале Дятлова погибли насильственной смертью.
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