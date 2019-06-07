Жене Зеленского перемыли косточки за серьезную ошибку

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Супруга президента выложила фото в Instagram. Снимок был сделан в Брюсселе, когда благоверные ездили с официальным визитом в Европу. Елена запечатлена в бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. Завершает образ коричневая сумка-шопер.
Стилист украинских телеканалов "112" и "1+1" Макс Киреев назвал образ недоработанным. По его мнению, брюки должны быть на пару сантиметров короче, чтобы за счет открытых лодыжек зрительно увеличить рост. Также он добавил бы аксессуары на шею и заменил грубую сумку на более легкий вариант.
Прическу знаток моды назвал легкой и воздушной. "Но есть и минус – она зрительно уменьшила голову Елены", – добавил эксперт. Он считает, что с укладкой стоило немного поиграть, в крайнем случае – убрать одну прядь за ушко.
Фешен-блогер Елена Тихая утверждает, что образ получился тяжелым. Тем не менее, по ее словам, он соответствует современным трендам.
"Линия плеча жакета могла бы быть визуально шире для достижения эффекта оверсайз, на фоне которого нижняя часть силуэта смотрелась бы легче", – поделилась стилист.
Отметим, что костюм супруги президента изготовлен украинскими дизайнерами. Его цена – 72 тысячи рублей. Сумка (модель Shirley американского бренда Staud) стоит около 20 тысяч рублей.
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