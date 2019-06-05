Фотошоп и вбросы: Навальный вляпался в новый скандал
Недавно в своем аккаунте в Twitter блогер выложил фотографию с мурманским аэропортом, на котором красуется надпись "Город-герой – Николай II". Имя последнего российского императора действительно было недавно присвоено воздушной гавани в Мурманске. Однако надпись явно шуточная и ненастоящая. Но этого Навальный не понял.
Стоит сказать, что картинка была сделана около года назад. Изначально она набрала популярность в социальной сети "ВКонтакте", а позже ее использовали даже новостные издания.
Но блогер, видимо, не стал проверять информацию и повелся на явный фотошоп. Если присмотреться к картинке, то можно увидеть, что надпись имени императора намного темнее основных букв. Кроме того, добавленные слова имеют отражение. Но главное, на фото показано ночное небо Мурманска.
Как известно, летом, а именно в период с 21 мая по 22 июля, в этом городе полярный день, то есть солнце не заходит за горизонт. Значит, и оригинал фотографии был сделан в другое время года.
В комментариях под твитом пользователи стали глумиться над блогером, который повелся на этот фейк. Они стали подставлять фамилию Навального к названию данного аэропорта.
Создается впечатление, что Навальный готов использовать любой вброс против действующей власти. Кроме того, он сам нередко публикует спорную информацию.
Например, недавно он заявил о том, что его "профсоюз" помог российской медсестре из Подмосковья увеличить заработную плату в два раза.
Между тем журналисты Федерального агентства новостей усомнились в подлинности представленной Навальным информации. По их словам, документ оказался с ошибками в расчетах и оформлении. Более того, сам документ оформлен небрежно, а цифры и шрифты, предположили журналисты, вырезаны из других источников.
Председатель тверского отделения профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Грек попросил принять меры в отношении "Профсоюза Навального".
Голливудская актриса снова спровоцировала слухи об анорексии
Она поделилась своим мнением
Жена разочаровала Прилучного
Актриса с негодованием отказалась
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Жизнь в деревне
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Секс с бывшей
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
Как сделать лицо худым
Ориентация Егора Крида
Хочу замуж
Жена зарабатывает больше меня
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
У подруги шизофрения
Хочу уехать из России.
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Хочет секс даже когда болею