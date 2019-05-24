Лидер движения "Наше Измайлово" обвинил Навального и Соболь в беспринципности

Лидер общественного движения "Наше Измайлово" Николай Табашников обвинил главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального и его юриста Любовь Соболь в "политической беспринципности". Поводом для такого определения стал тот факт, что, по словам активиста, они попытались несправедливо присвоить себе победу горожан в вопросе сохранения измайловского вернисажа.

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