Все загадки нелепой смерти депутата-русофоба на Украине

Днем 19 июня в собственном доме в Киеве с простреленной головой был обнаружен депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Следствие уже располагает тремя версиями произошедшего. Однако многие уверены, что загадок в смерти известного своими русофобскими выпадами народного избранника куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Как рассказал еще один одиозный украинский депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко, роковой выстрел произошел в тот момент, когда Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет. В момент ЧП парламентарий находился дома со своей женой. Супруга народного избранника вышла в другую комнату, после чего тот получил смертельное ранение.

В версию о случайном выстреле не поверил практически никто. Эксперты отметили, что даже ребенок знает, что перед какими-либо манипуляциями с оружием необходимо убедиться, что оно не заряжено. При этом Дмитрий Тымчук не просто депутат, но и военный эксперт. Подлил масла в огонь и рассказ жены парламентария о том, что в последнее время тот страдал от депрессии.

Впрочем, немало факторов указывает и на то, что смерть народного избранника могла быть насильственной. "Остатки "Народного фронта", которые еще не разбежались, наверное, начнут сейчас раскручивать версию о российских спецслужбах, которые якобы убрали важного-важного борца с ними", – цитирует издание "Взгляд" блогера Анатолия Шария.

Впрочем, по его словам, это всего лишь отчаянная попытка теряющей власть политической группировки привлечь к себе внимание. Куда реальнее, по мнению эксперта, версия, согласно которой Дмитрий Тымчук оказался опасным свидетелем для самих украинских властей в связи с каким-то из очередных коррупционных скандалов. "Может быть, арестовать Тымчука нельзя, но его готовились вызвать на допрос, организовали негласную прослушку, а кто-то об этом узнал, и раз – и нет его", – заметил Анатолий Шарий.

"Думаю, это только начало странных смертей", – на своей странице в Telegram предупредил других одиозный украинских политиков журналист Владимир Соловьев. Он отметил, что обстоятельства произошедшего указывают на то, что парламентарий не мог нанести себе смертельное ранение самостоятельно.

Не поверил в то, что наградной пистолет якобы случайно выстрелил во время чистки и донецкий политолог Владимир Корнилов. "Не удивлюсь, если не один раз, как это было с Кравченко", – написал он на своей странице в Twitter. Речь идет о бывшем министре внутренних дел Украины Юрии Кравченко, который в 2005 году был обнаружен мертвым у себя на даче под Киевом с двумя огнестрельными ранениями головы. В тот день он должен был давать показания в Генпрокуратуре Украины.

Характер полученных травм, как отмечали эксперты, однозначно указывает на то, что экс-чиновник не мог нанести их себе сам. Однако официальная версия придерживается противоположной точки зрения. Владимир Корнилов добавил, что не удивится, если вскоре в Киеве произойдут похожие случаи.

Любопытной деталью обстоятельств смерти Дмитрия Тымчука поделились украинские журналисты. Коллеги депутата по Верховной раде, получив известие об уходе политика, прервали заседание на 15 минут. При этом сам Тымчук числился присутствовавшим в тот момент в парламенте. Возможно, это лучше иллюстрирует подход украинских властей к документам, но некоторые считают, что это может быть свидетельством своего рода заговора.

Впрочем, многие пользователи Сети не увидели в произошедшем ничего странного. Единственное, на чем они заострили внимание – это на некоторой символичности инцидента. Дмитрию Тымчуку припомнили один из его скандальных постов, в котором он признался, что с периодичностью в два – три месяца он видит один и тот же сон, в котором из пистолета убивает Владимира Путина.

В Куеве откинулся щiрый патрiот Украины Тымчук. Который при чистке наградного оружия случайно выстрелил себе в спину, 5 раз — Во///дь™ (@subb_zzer0) 19 июня 2019 г.

На российского лидера украинский депутат возлагал ответственность за все беды, которые происходили на Украине, однако выстрел его пистолета поразил того, кто на самом деле был причастен ко многим проблемам в стране, заметили комментаторы. Украинские пользователи Сети отметили, что странные смерти, которые объясняются нелепыми официальными версиями, происходят при каждой смене власти в их стране.

Напомним, Дмитрий Тымчук стал широко известен благодаря своей информационной кампании по освещению происходящего в Донбассе. Очевидцы событий отмечали, что он часто выдавал желаемое за действительное и не всегда добросовестно относился к отбору фактов. А его фраза "потерь нет" на фоне тяжелейшего положения украинских силовиков на фронте стала своего рода мемом.