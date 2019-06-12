На потеху западу: Навальный попытался использовать митинг в поддержку Голунова

Блогер Алексей Навальный пришел на несанкционированный митинг в поддержку Ивана Голунова в сопровождении охраны. По сведениям Telegram-канала "Медиакиллер", охранник блогера сжимал в кулаке зажигалку, с целью нанести больший урон противникам в случае необходимости.



Автор Telegram-канала Ortega поделился с журналистами ФАН своим мнением по поводу посещения Навальным митинга.



Он уверен, что блогер пришел на несогласованную акцию за пиаром, рассчитывая на внимание к нему со стороны Запада, и отметил, что Навальный отношения к Голунову не имеет, а единственной целью блогера были публикации в западных СМИ. Например, статьи об очередном задержании на тридцать суток "лидера" оппозиции, а также о "победе" оппозиционеров над "царством тьмы" (российскими властями). Автор Ortega подчеркивает, что западные средства массовой информации хороших мыслей о России не имеют давно, однако Навальный "живет" с таких публикаций.

Эксперт в области социологии Алексей Филиппов настаивает на том, что участие Навального в несанкционированном митинге можно объяснить только желанием хайпануть, так как уголовное производство в отношении журналиста "Медузы" уже закрыто. По его мнению, проведение несанкционированного митинга потеряло смысл в момент освобождения Голунова. Кроме того, Филиппов считает, что Навальный попытался таким способом переключить внимание с журналиста на себя.

Стоит подчеркнуть, что о задержании блогера на несанкционированном митинге больше всего писали подконтрольные Западу источники информации, что свидетельствует об изначальной неискренности стремления Навального посетить митинг, резюмировал социолог.