"Образцовый арестант": замглавы ФСИН похвалил Голунова

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, что для слежения за журналистом Иваном Голуновым используют два электронных устройства. Усиленный контроль за его передвижениями он объяснил наличием у подозреваемого загранпаспорта.
"Нами были проинформированы следователи под роспись, что у него он есть. Следствие должно паспорт изъять, но этого сделано не было. Поэтому ФСИН включил мобильный трекер", – отметил Максименко. Он подчеркнул, что в ведомстве видят все перемещения Голунова, в какой бы точке земного шара он ни находился.
Замглавы ФСИН добавил, что журналист ведет себя хорошо и не нарушает условия домашнего ареста. "Можно сказать, образцовый арестант", – цитирует его "Говорит Москва".
Напомним, что Ивана Голунова подозревают в хранении и попытке сбыта наркотиков. Он свою вину отрицает. Есть подозрения, что дело против него было сфабриковано фигурантом одного из его расследований: журналист пишет о коррупции в России.
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