Володин: День Победы – особый праздник

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций нижней палаты поздравили с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Законодатели поблагодарили ветеранов за мужество и героизм и отметили, что День Победы – особый праздник.



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