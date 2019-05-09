Володин: День Победы – особый праздник
Ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли страну и спасли мир от фашизма, подчеркнул Володин. "Это день великой радости и глубокой скорби. Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах", – передает слова спикера официальный сайт Госдумы.
Председатель нижней палаты поблагодарил ветеранов, ковавших Великую Победу. "Крепкого здоровья, счастья и мира всем", – говорится в поздравлении Володина.
В свою очередь, лидеры парламентских фракций отметили героизм и мужество советских солдат, единство и сплоченность народа, что и позволило одержать победу в Великой Отечественной войне. "Горечь утрат коснулись каждой семьи", – отметил глава фракции "Единой России" Сергей Неверов.
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский напомнил об акции "Бессмертный полк", которая проходит не только в России, но и за рубежом – в Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии.
Пример фронтовиков, тружеников тыла и детей войны дает возможность сверить с ним наши сегодняшние поступки, отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Мы свято чтим память о тех, кто не пришел с полей сражения. Мы благодарны ветеранам за Победу, за свободу и мирное небо над головой", – сказал председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.
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