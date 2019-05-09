Володин: День Победы – особый праздник

Парад Победы 9 мая в Москве: Прямая трансляция
"Евровидение-2019" Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Четверг 9 мая
Лента новостей
12:02
Волочкова выставила напоказ часть тела любимого мужчины
08:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
06:18
Финалистка "Детского Евровидения" из Сербии бросила вызов Лазареву
02:25
Забавлявшийся с тремя девушками участник шоу "Дом-2" разгромил женскую спальню
00:05
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
21:59
Снимки пережившего зиму Крымского моста вызвали шок
21:57
"Для меня это первый опыт": Собчак купила свидание с молодым красавчиком
21:53
Королева прячет от мужа чужой интимный подарок
21:47
"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести
21:44
"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
21:23
В Саратовской области женщина поила алкоголем маленького ребенка
21:19
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
21:13
Ефремов показал молодую возлюбленную
20:30
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе
20:25
На столицу обрушился сильный ураган
19:52
Чехова внезапно высказалась о втором ребенке
19:02
Под Москвой безработную ограбили на 3 миллиона рублей
18:57
В День Победы Николаев окажется на улице с плакатом
18:55
"Времени на раскачку нет": Путин жестко отчитал чиновников
18:32
Самолет потерпел крушение в международном аэропорту
18:17
Совет на выходные
18:08
Затравленного Малахова неожиданно настигла смерть
17:33
"Стала такой развратной": 17-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила признанием
17:27
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда
17:25
В Москве задержали активистку Pussy Riot
16:56
В Петербурге девочка жила среди крыс
16:40
"Что с ней?": изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать
16:30
Знаменитый певец попал в страшное ДТП
16:30
Любительница селфи сгорела заживо на трансформаторной будке
16:12
Известная актриса рассказала о хулиганстве Пугачевой
16:04
Лещенко влез в грязный скандал с отказом от Дня Победы
16:00
Путин публично унизил хамоватого Зеленского
15:50
На берегу Ладожского озера нашли труп рыбака
15:16
Жестокую Тутберидзе обвинили в преступлении
15:11
В Уфе водитель сбил ребенка
14:58
Неряха Собчак показала признаки "лошизма и бедности"
14:53
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
14:50
Меган Маркл и принц Гарри показали сына
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 мая 2019 года
14:26
Королева спровоцировала больную раком Сенчукову
14:16
Подольская взбесилась из-за нападения на сына
14:13
Денис Мацуев даст концерт в Кремле
14:12
Меган Маркл решилась на измену сразу после родов
14:11
Порошенко закатил истерику из-за жесткого решения Путина
13:52
Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи
13:47
Киска и градусник: опустошенная Водонаева удивила странным видео
13:46
Как не постареть в 30 лет
13:44
Почему бедным нет дела до здоровья
13:36
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
13:32
Органный мир Аниме: музыкальное путешествие в мир фильмов Хаяо Миядзаки
13:31
Волочкову ликвидировали после ее выходки на прощании с Лазаревым
13:30
Спасшийся от мятежников Лукашенко срочно обратился к Путину
13:29
Просто жуть: сестричку Началовой похоронили заживо
13:07
Умер автор "Крылатых качелей"
13:04
В Москве пройдет вручение премии "Doré Beauty Award"
13:00
Народ ахнул от вида изменившейся до неузнаваемости Повалий
12:39
В Ростове-на-Дону экстренно отменили рейс SSJ
12:19
Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени
12:15
Жена откровенно о расставании с Боярским: Он меня достал своим пьянством
12:14
"Его насильно удерживают": из-за престарелого Джигарханяна бьют тревогу
12:12
85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию
11:54
Улетевший из страны Билан раскрыл страшный диагноз
11:54
Эффектная ростовчанка стала королевой красоты
11:43
"Наглоталась таблеток": Ведущая Первого канала отравилась
11:23
На Красной площади обнаружено тело полицейского
11:14
Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу
11:09
Стало известно об убойном компромате на Зеленского
11:02
Началова забрала на тот свет: душераздирающие детали похорон Исаевой
10:56
Кудрявцева раскрыла истинные причины развода
10:29
Самбурская уволилась из театра с грандиозным скандалом
10:23
Десятки ТЦ эвакуируют по всей России
10:02
"Мне из этого не выкарабкаться": заявление отчаявшейся Гузеевой
09:24
"Мутная история" Юлии Началовой прояснилась
09:16
Семь человек стали жертвами схода лавины на Алтае
09:08
Загитова разделась до бикини
08:34
"Похоже, слег": Лукашенко внезапно исчез
08:18
Неожиданный поворот в скандале вокруг дочери Алсу
06:28
Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
04:21
Кейт Миддлтон и Анджелину Джоли объединила общая беда
02:27
Викторию Дайнеко выдают замуж
00:07
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
22:02
"Это не мое дело": Васильева открестилась от расследования смерти Цывиной
21:53
Колокольцеву из МВД доложили о мошенничестве Цымбалюк-Романовской
21:50
Названа главная опасность солнцезащитного крема
21:45
Побитого Малахова вытащили из лап разъяренной толпы
21:36
Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
20:55
Новорожденный ребенок Меган Маркл пришел в этот мир с особой миссией
20:36
Под Москвой посетителей магазина шокировал черный козел
20:05
"Гнать к чертовой матери!" – Солнцев вышвырнул Бузову и Бородину из "Дома-2"
19:10
"Давайте уж будем честными": Калашникова смело высказалась о дочери Алсу
18:41
Раскрыт главный секрет Лазарева на "Евровидении"
18:26
"Кожа и кости": исхудавшую Подольскую заставляют есть
17:50
Курникова и Иглесиас показали европейцам настоящее зрелище
17:47
Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл
17:17
"Целлюлит сплошной": народ распек располневшую после родов Тодоренко
17:07
Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева
16:46
Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
16:42
Малахов заткнул рты устроившим травлю дочери Алсу россиянам
16:22
Врачи спасают Водонаеву после катастрофы с самолетом
16:06
"Куда мы катимся?": Бледанс взорвалась из-за скотства во время трагедии в Шереметьево
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Захарова разразилась гневной речью после скандала с катастрофой в Шереметьево
В Башкирии в пожаре погибли двое детей
Что Боярская сделала с 5-месячным сыном
Общество

Володин: День Победы – особый праздник

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций нижней палаты поздравили с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Законодатели поблагодарили ветеранов за мужество и героизм и отметили, что День Победы – особый праздник.   
прочитано 348 раз

Ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли страну и спасли мир от фашизма, подчеркнул Володин. "Это день великой радости и глубокой скорби. Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах", – передает слова спикера официальный сайт Госдумы.  

ПО ТЕМЕ

"Диктант Победы" написали почти 100 тысяч человек

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты поблагодарил ветеранов, ковавших Великую Победу. "Крепкого здоровья, счастья и мира всем", – говорится в поздравлении Володина.  

В свою очередь, лидеры парламентских фракций отметили героизм и мужество советских солдат, единство и сплоченность народа, что и позволило одержать победу в Великой Отечественной войне. "Горечь утрат коснулись каждой семьи", – отметил глава фракции "Единой России" Сергей Неверов.  

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский напомнил об акции "Бессмертный полк", которая проходит не только в России, но и за рубежом – в Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии.  

Пример фронтовиков, тружеников тыла и детей войны дает возможность сверить с ним наши сегодняшние поступки, отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Мы свято чтим память о тех, кто не пришел с полей сражения. Мы благодарны ветеранам за Победу, за свободу и мирное небо над головой", – сказал председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. 

Автор: Иван Поляков9 мая 2019, 10:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада

Шоу-бизнес

"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
Ефремов показал молодую возлюбленную
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова

У пятилетней девочки теперь есть собственные соцсети
Шоу-бизнес

"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести

Артистку разнесли за откровенное видео
Шоу-бизнес

Ефремов показал молодую возлюбленную

Девушка уже успела побывать замужем
Шоу-бизнес

Королева спровоцировала больную раком Сенчукову

Певица дала достойный ответ коллеге

Гороскоп

Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие

Фоторепортажи

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем

Спорт

Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru