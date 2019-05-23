Откуда денежки?: журналисты заподозрили Навального в огромных тратах на отдых

Журналисты Федерального агентства новостей заподозрили главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках. Такое поведение не вяжется с создаваемым им образом борца с коррупцией, отмечает издание.



На публичных выступлениях Навальный стремится предстать перед своими сторонниками в образе скромного парня "из народа". Для поддержания имиджа публикуются соответствующие фотографии в соцсетях блогера.



На ФАН-ТВ вышел любопытный ролик, авторы которого заподозрили блогера в солидных тратах на отдых за границей. Журналисты утверждают, что в их распоряжении оказался договор аренды виллы Syrene в итальянском городе Сорренто, якобы составленный на имя Алексея Навального. За несколько дней проживания на комфортабельной вилле в живописнейшем месте Италии постоялец заплатил 30 тысяч евро.

При этом Villa Syrene – одна из самых роскошных в курортном Сорренто, этим и объясняется астрономическая сумма аренды, за которую клиент получает не только первоклассные апартаменты с прислугой и бассейном, но и один из лучших видов на итальянском побережье.

Чтобы докопаться до истины, корреспонденты ФАН-ТВ отправились в Италию. "Как оказалось, Навального в Сорренто без труда узнают в лицо. Работники самых роскошных заведений – менеджеры ресторанов, владельцы бутиков, сотрудники СПА-салонов", – пишет ФАН.

Откуда же такие баснословные средства у обыкновенного блогера? Журналисты предположили, что Навальный перед каждым отпуском снимает со своих счетов огромные суммы.

"Если бы на ценностном уровне он был бы бескорыстный и альтруистичный, скорее всего, он вложил бы эти деньги в благотворительный фонд, к примеру", – заявила клинический психолог, психотерапевт Ирина Лагутенкова.

"Судя по тому, что запомнили его многие местные жители, он даже не старался скрыть уровень своего дохода и не прятался от окружающих. Такое поведение плохо вяжется с образом борьба с коррупцией", – резюмируют журналисты.