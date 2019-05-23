Откуда денежки?: журналисты заподозрили Навального в огромных тратах на отдых
На публичных выступлениях Навальный стремится предстать
перед своими сторонниками в образе скромного парня "из народа". Для поддержания
имиджа публикуются соответствующие фотографии в соцсетях блогера.
На ФАН-ТВ вышел любопытный ролик, авторы которого заподозрили блогера в солидных тратах на отдых за границей. Журналисты утверждают, что в их распоряжении оказался договор аренды виллы Syrene в итальянском городе Сорренто, якобы составленный на имя Алексея Навального. За несколько дней проживания на комфортабельной вилле в живописнейшем месте Италии постоялец заплатил 30 тысяч евро.
При этом Villa Syrene – одна из самых роскошных в курортном Сорренто, этим и объясняется астрономическая сумма аренды, за которую клиент получает не только первоклассные апартаменты с прислугой и бассейном, но и один из лучших видов на итальянском побережье.
Чтобы докопаться до истины, корреспонденты ФАН-ТВ отправились в Италию. "Как оказалось, Навального в Сорренто без труда узнают в лицо. Работники самых роскошных заведений – менеджеры ресторанов, владельцы бутиков, сотрудники СПА-салонов", – пишет ФАН.
Откуда же такие баснословные средства у обыкновенного блогера? Журналисты предположили, что Навальный перед каждым отпуском снимает со своих счетов огромные суммы.
"Если бы на ценностном уровне он был бы бескорыстный и альтруистичный, скорее всего, он вложил бы эти деньги в благотворительный фонд, к примеру", – заявила клинический психолог, психотерапевт Ирина Лагутенкова.
"Судя по тому, что запомнили его многие местные жители, он даже не старался скрыть уровень своего дохода и не прятался от окружающих. Такое поведение плохо вяжется с образом борьба с коррупцией", – резюмируют журналисты.
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