ФАН добивается от Генпрокуратуры расследования деятельности "Профсоюза Навального"
"Профсоюз Навального" появился в начале 2019 года. По
легенде, основная деятельность структуры – помощь медицинским работникам в
повышении зарплат. Однако журналисты издания заподозрили структуру в сборе
денег для нужд самого блогера.
По мнению ФАН, работа "Профсоюза Навального" нарушает действующее законодательство. "Каждый профсоюз в России регистрируется по определенной процедуре и заносится в соответствующий реестр. Однако Навальный решил данную процедуру миновать и осуществлять работу новой структуры на "честном" слове", – пишет издание.
В начале апреля Федеральное агентство новостей направило в Минюст запрос относительно "Профсоюза Навального". "Согласно ответу департамента организации и контроля Минюста РФ на официальный запрос ФАН от 08.04.2019 года, "Профсоюз Навального" не зарегистрирован. Это означает, что созданная блогером организация более пяти месяцев действует противозаконно", – отмечает издание.
Журналисты сомневаются в честности очередного предприятия блогера. С россиян собираются деньги якобы из "благих" побуждений, однако дальнейшая судьба пожертвованных средств известна только самому Навальному, полагает ФАН.
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), главный редактор газеты "Солидарность" Александр Шершуков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, к чему может привести дальнейшая деятельность "Профсоюза Навального". По его словам, в первую очередь организация блогера вводит людей в заблуждение.
Бюджетники верят неподтвержденной, неправдоподобной информации. Профсоюз вселяет мнимую надежду, что жалобы в различные органы исправят все существующие недовольства и проблемы. Подобные структуры лишь имитируют профсоюзную деятельность, уверен Шершуков.
Совершенно непонятно, почему эта организация все еще не подверглась проверке, задаются вопросом журналисты.
По запросу ФАН от 08.04.2019 Генпрокуратура так и не дала ответ. По закону, госорганы должны отвечать на подобные запросы в течение семи дней. Прошло больше месяца, но коллектив редакции все еще не получил официальной информации. Агентство будет и в дальнейшем пытаться добиться ответа от Генпрокуратуры, чтобы ведомство обратило внимание на деятельность "Профсоюза Навального".
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