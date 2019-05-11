Навальный попытался смешать с грязью День Победы
Так, Алексей Навальный заявил о том, что в детстве якобы каждый год смотрел по телевизору парад, где обязательно присутствовала военная техника. Однако блогеру напомнили, что в советское время крупные ежегодные парады устраивали только 7 ноября. Парад Победы на 9 Мая провели всего четыре раза.
Незнание истории также не помешало Навальному назвать Иосифа Сталина вредителем и упырем. Дескать, так о нем отзывался великий маршал Жуков в своих мемуарах. Но это не совсем так.
Цитаты действительно взяты из книги полководца, но уже из дополненной версии 1989 года. Тогда "исследователи-разоблачители" добавили около 100 новых страниц, но в оригинале Жуков отзывался о Сталине исключительно положительно.
Промолчать о 9 Мая не смог и Михаил Ходорковский, заявивший о том, что Кремль якобы отнял у россиян праздник. По лекалам либеральной оппозиции олигарх пожаловался, что торжественным мероприятиям в День Победы придают слишком большое значение. Максим Виторган и вовсе предложил отменить Парад Победы.
Глава так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов поздравил народ с 9 Мая очень цинично, поменяв строки стихотворения на политические лозунги.
Любопытно, что некоторые вообще проигнорировали День Победы, а другие отпраздновали его на европейский лад – 8 мая. Однако как бы либералы не старались дискредитировать 9 Мая, россиян мало волнует то, что они говорят.
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