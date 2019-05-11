Навальный попытался смешать с грязью День Победы

На этой неделе наша страна праздновала День Победы – один из самых значимых исторических праздников. По традиции на Красной площади и в регионах состоялся торжественный Парад Победы и акция "Бессмертный полк". Политики и общественные деятели поздравили россиян с 9 Мая. Оппозиция тоже не осталась в стороне, раскритиковав Парад Победы.



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