Дума взяла на контроль исполнение нацпроектов
По словам Володина, принятое решение будет способствовать повышению взаимодействия Госдумы и Счетной палаты. Ежеквартальный аудит средств, выделенных на нацпроекты, станет дополнительным механизмом, усиливающим возможности парламентского контроля. Это повысит и эффективность расходования бюджетных средств, отметил спикер. Теперь Счетная палата будет ежеквартально представлять обеим палатам парламента информацию об исполнении федерального бюджета в части национальных проектов.Напомним, что в 2018 году президент России Владимир Путин поставил перед правительством цели по 12 направлениям. Их необходимо реализовать до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты в сферах здравоохранения, образования, жилья, экологии, рынка труда, науки, строительства дорог, культуры и малого бизнеса.
Общая стоимость реализации национальных проектов превысит 25 триллионов рублей. Из них чуть более 13 триллионов выделит федеральный бюджет, семь с половиной найдут во внебюджетных источниках, проекты на пять триллионов профинансируют бюджеты регионов.
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