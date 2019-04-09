Дума взяла на контроль исполнение нацпроектов

Средства, выделенные на нацпроекты, должны реально повлиять на качество жизни людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли постановление о ежеквартальном представлении Счетной палатой информации об исполнении бюджета в части, связанной с реализацией национальных проектов.

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