Проигравший Порошенко решился на безумный поступок
Предлагается установить запрет на все чартерные перелеты
между Россией и Украиной. Исключение составят рейсы, которые нужны для
обеспечения деятельности международных организаций – ООН, Красного Креста,
ОБСЕ.
Очередное крайне сомнительное решение украинских властей во главе с Петром Порошенко было принято после поездки кандидата от "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко в Москву и его переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Визит политика, набравшего в первом туре около 10% голосов, ожидаемо вызвал истерику в Киеве, в том числе у президента Порошенко.
По словам главы МВД Арсена Авакова, Бойко "воспользовался лазейкой в законодательстве, получил добро от ФСБ" и попал на переговоры с Медведевым. Глава ведомства заявил, что новые ограничения нацелены на защиту госбезопасности.
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина,и Порошенко. «Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая». А.Эйнштейн.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2019 г.
Стоит отметить, что регулярное авиасообщение между двумя странами было прекращено по инициативе украинских властей еще в октябре 2015 года. Вместо самолетов люди вынуждены использовать поезда, хотя их количество сильно сократилось.
Но и железнодорожное сообщение между Россией и Украиной под постоянной угрозой закрытия. В пользу этого неоднократно высказывались в Киеве. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в августе прошлого года объявил, что решение может быть принято до конца года.
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