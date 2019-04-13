Когда в России отменят призыв в армию
Глава государства уверен, что российская армия в будущем будет полностью состоять из солдат, служащих по контракту, а срочный призыв уйдет в прошлое. Чтобы прийти к такому принципу формирования армии, необходимо время и соответствующее финансирование.
Сейчас контрактники более востребованы в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач, поэтому Россия будет двигаться по пути сокращения числа призывников, заявил президент.
Служба по контракту в России набирает популярность: с 2012 года вдвое выросло число тех, кто добровольно идет в армию. Тем не менее, призыв в стране пока остается необходимой составляющей для комплектации войск. С 1 апреля в России начался традиционный весенний призыв солдат-срочников, планируется призвать в армию 135 тысяч человек.
Мировая практика показывает, что многие страны постепенно отказываются от обязательной военной службы. В частности, армии Австралии, Бельгии, Великобритании, Канады, Индии, США, ЮАР формируются исключительно на профессиональной основе. Есть в мире страны, в которых проводится избирательный необязательный призыв, а армия формируется на добровольной основе, это – Аргентина, Гондурас, Индонезия и Китай.
Владимир Путин в День космонавтики приехал в НПО Энергомаш - осмотрел ракетные двигатели, пообщался с коллективом предприятия pic.twitter.com/9QdKsbPYso— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 апреля 2019 г.
За последние годы от воинского призыва отказались Румыния, Марокко, Македония, Черногория , Болгария, Латвия, Литва, Швеция и Польша. В России с 2013 года идет военная реформа, предусматривающую переход на контрактную армию, в 2016 году впервые в истории сержантский состав российской армии стал полностью профессиональным. По некоторым данным, в ВМФ России с 2017 года не берут срочников.
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