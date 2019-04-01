Будет новая кровь: сделано официальное заявление о ситуации на Украине
Президент начал опасную риторику ненависти и войны, которая может обернуться для Украины новой кровью, предупреждает обозреватель “Радио Свобода” Виталий Камышев. Журналиста насторожили заявления Петра Порошенко, сделанные им в ночь после выборов.
"Это был язык ненависти и войны, и если он называет своих оппонентов предателями, я не исключаю каких-то попыток переворота", – сказал Камышев.
Напомним, что после того, как Центризбирком Украины объявил первые результаты выборов, Петр Порошенко и Владимир Зеленский заочно оскорбили друг друга. Президент назвал артиста марионеткой олигарха Игоря Коломойского, в ответ комик заявил, что глава государства является марионеткой Олега Свинарчука (соратник президента из СБУ, обвиняемый в махинациях в военной сфере).
По мнению экспертов, Порошенко фактически оскорбил треть избирателей, которые отдали свои голоса за Зеленского. Теперь эти люди могут выйти на улицы и ответить президенту массовыми беспорядками или новым Майданом.
Тем временем не попавшая во второй тур Юлия Тимошенко тоже делает провокационные заявления. Лидер "Батькивщины" не исключила, что обратиться за помощью к своим избирателям и попросит их выйти на улицы. По данным штаба Тимошенко, за нее проголосовало намного больше граждан, чем об этом сообщает Центризбирком. Тимошенко уверена, что это она, а не Петр Порошенко, должна сражаться с Владимиром Зеленским за президентский пост во втором туре выборов.
31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туре выявить победителя не удалось, 21 апреля пройдет второй тур. В нем будут участвовать шоумен Владимир Зеленский, набравший чуть более 30% голосов избирателей, и действующий президент, которого поддержали 17% пришедших на участки для голосования украинцев.
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