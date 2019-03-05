Скабеева пошла по стопам отравленных Скрипалей

Телеведущая Ольга Скабеева решила повторить путь отравленных Скрипалей. Она прилетела в Солсбери и побывала в знаковых местах города.

Спустя год после инцидента с полковником ГРУ и его дочерью журналистка решила повторить маршрут Сергея и Юлии Скрипаль в роковой для них день 4 марта 2018 года.

Первым делом Скабеева пришла в ресторан Zizzi, где последний раз обедали Скрипали и где были обнаружены следы отравляющего вещества "Новичок". Заведение было закрыто восемь месяцев, но сейчас оно работает.

Ни один из сотрудников ресторана не пострадал, на них боевой газ почему-то не подействовал. Не смог "Новичок" сразить и женщину-врача, которая оказалась неподалеку от того места, где Скрипалям стало плохо. Она делала экс-полковнику искусственное дыхание.

После визита в ресторан Скабеева пошла к дому Скрипалей, но на его месте уже ничего нет. Дом разобрали до основания, и ручка, обмазанная "Новичком", видимо, была уничтожена. Впрочем, в печи крематория сожгли и кота Скрипалей, и двух морских свинок. Яд на животных не подействовал, но власти решили от греха подальше избавиться от немых свидетелей преступления.





Далее журналистка прошла по пути Руслана Боширова и Александра Петрова. Она побывала в знаменитом Солсберийском соборе, на который приезжали посмотреть туристы из России.

В завершение своего визита в Великобританию Скабеева побеседовала с послом России Александром Яковенко. Он напомнил журналистке, что Лондон не допускает Москву к расследованию отравления Скрипалей. До сих пор без ответа остаются вопросы, как и чем лечат пострадавших, а также где они находятся.

По утверждению британских властей, Сергея и Юлию Скрипаль отравили 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок" в результате операции с участием сотрудников ГРУ. С тех пор британское телевидение один раз показало Юлию Скрипаль. Родственники Скрипалей уже не надеются увидеть своих близких и просят объявить их пропавшими без вести.