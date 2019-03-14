Дума приняла закон о наказании за преступное лидерство

Депутаты на пленарном заседании в четверг, 14 марта, приняли в окончательном чтении законопроект о противодействии главарям криминальных сообществ. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены президентом, парламентарии рассмотрели их в приоритетном порядке.



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