Дума приняла закон о наказании за преступное лидерство
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый
законопроект направлен на привлечение к ответственности главарей преступного мира.
"Эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с
организованной преступностью", – отметил ранее председатель нижней палаты.
В прошлом году организованные преступные группы совершили более 15 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, подчеркнул глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Среди них – деяния, носящие террористический характер, преступления в сфере компьютерной безопасности, экономические правонарушения и прочее.
Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за лидерство в криминальной иерархии. За это преступник может быть приговорен к тюремному заключению на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.
Нормативно-правовой акт выделяет в отдельный пункт участие лица в собрании представителей преступного мира для создания и руководства криминальными сообществами. За это предусматривается лишение свободы от 12 до 20 лет и штраф до миллиона рублей.
Также повышаются штрафы за организацию и координацию преступной группировки – до пяти миллионов рублей. Ужесточается ответственность за участие в преступном сообществе – минимальный срок заключения увеличивается до семи лет, предусматриваются штрафы до трех миллионов рублей.
В случае, если подобное преступление совершено с использованием служебного положения, гражданин может получить до 20 лет тюрьмы и штраф до пяти миллионов рублей.
При этом условного наказания для главарей преступного мира не предусмотрено. Избежать ответственности смогут лишь те, кто помог пресечь готовящееся преступление и активно сотрудничал с правоохранителями.
Парламентарии выразили уверенность, что инициатива президента поможет значительно повысить эффективность борьбы с оргпреступностью. Причем как на уровне главарей, так и рядовых исполнителей.
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