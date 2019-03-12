Преступные лидеры получат до 20 лет тюрьмы

Госдума во вторник, 12 марта, приняла во втором чтении президентский законопроект, ужесточающий ответственность для главарей преступных сообществ, а также за организацию криминальной группировки и участие в ней. Условное наказание для таких преступников исключается.



Лидерам преступного мира грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей, сказано в законопроекте. В отдельный пункт выделяется участие лица в собрании представителей преступного мира для создания и руководства криминальными группировками. Наказание за это уже строже – от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.



Предлагается повысить штрафы за организацию и координацию организованной преступной группировки – до пяти миллионов рублей. Также ужесточаются санкции за участие в криминальном сообществе – с 500 тысяч до трех миллионов рублей, а минимальный срок заключения увеличивается до семи лет.

Повышается штраф и за совершение подобных преступлений с использованием служебного положения – с миллиона рублей до пяти. Тюремный срок остается прежним – от 15 до 20 лет.

Одобренный законопроект дополняет условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, избежать наказания смогут те, кто сообщил о готовящемся собрании организаторов или членов криминального сообщества и помог пресечь их деятельность.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что указанные нормы позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с преступностью. Криминальные главари в нынешних условиях нередко уходят от ответственности, действуют через подставных лиц, отметил председатель нижней палаты.