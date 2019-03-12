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Общество

В России появились "цифровые права"

Фото: www.globallookpress.com
Госдума во вторник, 12 марта, окончательно приняла законопроект, закрепляющий понятие "цифровые права". Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт формирует основу для дальнейшего развития цифровой экономики и направлен на реализацию Послания президента Федеральному собранию. 
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Документ вводит в российское законодательство понятие "цифровые права". Это особые обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются правилами информационной системы, отвечающей требованиям закона.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нормативно-правовой акт совершенствует правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров. К обычной форме сделки в письменном виде приравнивается выражение лицом воли с помощью электронных средств.

Затрагивает нормативно-правовой акт и "самоисполняемые" сделки – так называемые смарт-контракты. Устанавливается правило, что исполнение производится самой информационной системой. Также уточняется, что электронными или иными техническими средствами могут приниматься решения на собраниях, где практикуется заочное голосование. 

Принятый законопроект вступит в силу 1 октября 2019 года. По словам Вячеслава Володина, это новая сфера отечественного права, поэтому необходимо закреплять базовые понятия. Председатель нижней палаты напомнил, что президент Владимир Путин назвал развитие цифровой экономики одним из приоритетов и поручил парламентариям принять необходимые законы.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий в жизнь, вопросы юридической защиты все еще были неурегулированными.

"После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего", – сказал ранее спикер.

Законодательное обеспечение развития цифровой экономики – один из приоритетов Госдумы в весеннюю сессию. Кроме "цифровых прав", речь идет о финансовых активах, краудфандинге и других важных вопросах. "В весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному вопросу", – отметил ранее Вячеслав Володин. 

Автор: Иван Прошкин12 марта 2019, 15:48

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