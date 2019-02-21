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Общество

Госдума ужесточает наказание за преступное лидерство

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата на пленарном заседании 21 февраля приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Законопроект предлагает наказывать лишением свободы до 15 лет и штрафом до пяти миллионов рублей за лидерство в преступной организации.  
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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира, которые в нынешних условиях часто уходят от ответственности. Они действуют через подставных лиц и до последнего стараются остаться в тени, отметил председатель нижней палаты.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии", – подчеркнул Володин.

В соответствии с законопроектом, лидерам преступного мира грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей. Условное наказание для них исключается.

Также документ устанавливает другие меры, которые усилят ответственность главарей и их сподручных. Так, до нескольких миллионов возрастают штрафы в дополнение к тюремным срокам, увеличивается минимальный срок заключения за участие в преступном сообществе, отметил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, проект закона выделяет в отдельное преступление участие лица в собрании представителей преступного мира в целях создания и руководства бандитскими группировками. За это предусмотрено от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

За само создание или координацию ОПГ предлагается повысить штрафы до пяти миллионов рублей. Также предлагается повысить штрафы за участие в преступном сообществе – с 500 тысяч до трех миллионов рублей и увеличить минимальный срок заключения до семи лет.

За совершение подобных преступлений с использованием служебного положения штраф увеличивается с миллиона рублей до пяти, срок заключения будет прежний – от 15 до 20 лет тюрьмы.

"Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью", – уверен Вячеслав Володин.

Напомним, ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект об усилении ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть одного, двух или более лиц. Максимальное наказание составит семь лет лишения свободы.  

Автор: Иван Прошкин21 февраля 2019, 14:37

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