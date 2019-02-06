И все же апокалипсис: ученые нашли подтверждение скорому концу света

Предвестники скорого конца света всплывают из глубин океана. Японцы в панике – "сельдяные короли" появились в порту Имизу. В Японии это явление связывают с грядущей катастрофой.

К череде странных явлений, знаменующих скорый конец света, добавилось еще одно событие. Двух рыб гигантского размера, которые обитают на большой глубине, выловили недалеко от берега у японского порта Имизу.

Древняя японская легенда гласит, что появление этих рыб на поверхности грозит неминуемой катастрофой. Само название вида в переводе с японского означает "вестник из дворца короля драконов" и указывает на прямую связь со стихийными бедствиями.

Еще больше, чем верящие в легенды японцы, взволновались уфологи. Они уверены, что появление "сельдяных королей" – еще одно подтверждение приближающегося конца света, который наступит из-за планеты Нибиру. Тем более, что на днях в Сеть попали "доказательства" приближения "Звезды смерти": снимки некоего ярко-красного объекта, с которого, якобы, на Землю спустились инопланетные разведчики, передает Пятый канал.

Буквально накануне исследователи "порадовали" очередным предсказанием о конце света. По их данным, человечество очень скоро сможет на своей шкуре узнать, от чего вымерли на Земле динозавры. Магнитные полюса планеты стремительно сдвигаются. Скоро они поменяются местами, что приведет к глобальным катаклизмам и концу света, уверены ученые.