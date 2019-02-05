Дума ограждает россиян от рекламы спайсов
Также нормативно-правовой акт запрещает пропаганду каких-либо преимуществ использования психоактивных веществ и вводит ограничение на любую их рекламу. Автором законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Документ позволит повысить оперативность мер по пресечению манипулирования общественным сознанием с целью формирования положительного образа наркопотребителя. Также в нижней палате считают, что инициатива позволит правоохранительным органам эффективнее осуществлять сбор необходимых доказательств.
По данным МВД России, в прошлом году правоохранительные органы рассмотрели более 47 тысяч электронных запросов из Роскомнадзора, по которым было принято свыше 20 тысяч решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам с информацией о наркотиках.
Пискарев напомнил, что в 2015 году в законодательстве появилось понятие "новые потенциально опасные вещества", создан их реестр. Также была установлена административная ответственность за потребление и уголовное наказание за их незаконный оборот.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры, уверен он.
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