Дума ограждает россиян от рекламы спайсов

Депутаты на пленарном заседании во вторник, 5 февраля, поддержали в первом чтении законопроект о запрете рекламы и пропаганды опасных психоактивных веществ (так называемых спайсов и прочих) в СМИ. Документ устанавливает запрет на распространение в средствах массовой информации и интернете сведений о способах изготовления и местах приобретения наркотиков.



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