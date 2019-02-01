Вор похитил картину Куинджи из Третьяковки ради встречи с Путиным
Денис Чуприков уверен, что владеет гипнозом. По его мнению, именно благодаря этому дару ему удалось войти в Третьяковскую галерею без билета и беспрепятственно вынести оттуда картину Куинджи "Ай-Петри. Крым".
Полотно Архипа Куинджи Чуприков собирался на следующее утро вернуть и потребовать приема у Путина. На встрече с президентом России Денис хотел предложить свой план обустройства страны.
Похититель попросил не сажать его в тюрьму. Чуприков подчеркнул, что у него нет криминального прошлого, если не считать штрафов за превышение скорости и употребления афродизиаков. Последние он приобретал, как утверждает, легально – "чтобы с женой все было как раньше". А вину за похищение картины Куинджи готов искупить трудом – готов на любую работу.
"Еще раз прошу передать всем: я искренне раскаиваюсь, прошу прощения, хочу искупить вину. Готов на любой труд. Только не сажайте меня, пожалуйста", – сказал Денис в беседе с корреспондентом "Московского комсомольца".
27 января уроженец Феодосии похитил полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на глазах у многочисленных посетителей галереи. Чуприков подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся.
Пропажа картины обнаружилась при просмотре записей с камер наблюдения. Подозреваемого задержали в его доме в подмосковном поселке Заречье, там же нашлась и картина, напоминает телеканал "360".
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