"Глупое животное": Соловьев об аресте сенатора Арашукова
Люди, подобные сенатору Арашукову, не имеют "предохранителя", который помог бы им вовремя остановиться, уверен Владимир Соловьев. Свои слова телеведущий проиллюстрировал отрывком из мультфильма, в котором жадный раджа смеется над антилопой, исполняющей желания. В эфире своей программы журналист запустил фрагмент из этой сказки.
"Сколько тебе нужно золота?", – спрашивает антилопа. "Э-э, много", – отвечает раджа. "А если его будет слишком много?", – переспрашивает антилопа. На что жадный раджа отвечает: "Глупое животное, золота не может быть слишком много".
"Ну куда девать 30 миллиардов? На что эти люди могли планировать хоть когда-то в своей жизни потратить эти деньги? У этих людей где-то есть предохранитель?", – удивляется жадности Арашуковых Соловьев.
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, топ-менеджера "Газпрома" Рауля Арашукова задержали 30 января. Их подозревают в хищении газа на 30 миллиардов рублей и убийствах, передает "Царьград ТВ".
#соловьевlive у этих людей есть предохранители ? pic.twitter.com/XDJ8Wwcw2I— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 31 января 2019 г.
По данным Следственного комитета, за 17 лет организованная преступная группировка Арашукова причинила ущерб России на 31 миллиард рублей. Эту сумму следователи назвали потерей, которую невозможно возместить, пишет Ura.ru. Под стражу заключены также четверо руководителей газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа, причастных к хищениям газа.
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