Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA

Решение WADA и новые спортивные санкции против нашей страны парламентарий назвал несправедливым, но ожидаемым решением. "Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла", – сказал он.
От решения WADA пострадают все, уверен Турчак. По его словам, отсутствие России как одного из ключевых претендентов на медали подрывает престиж соревнований, затавляет задуматься об их честности.
"Вдумайтесь, каково это – выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?" – отметил парламентарий.
Россия была и будет великой спортивной державой, уверен единоросс. Попытки изолировать нашу страну от международных соревнований уже были, напомнил он.
"Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера", – добавил он, подчеркнув, что бюрократы не смогут отнять у России победу.
Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Москву обвинили в манипуляции с пробами спортсменов.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Что думаете про сиськи Асмус?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
В самом деле - ответьте.
Об одной паршивой овце которая портит всё.