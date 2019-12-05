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Общество

Журналисты ФАН опровергли расследование "Фонтанки" о ЧВК "Вагнера"

Фото: www.globallookpress.com
Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало материал о ликвидации боевика ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в России) в 2017 году в Сирии. Корреспонденты вышли на некоего Руслана, якобы состоящего в рядах ЧВК "Вагнера". Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование. Журналисты утверждают, что опубликованная информация оказалась недостоверной и "Фонтанка" может предстать перед судом за клевету.
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В прошлом месяце в "Новой газете" появилось видео с ликвидацией террориста "Исламского государства*". Журналисты также предоставили фотографию предполагаемых участников операции.

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Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"

Несмотря на разоблачение снимка, "Фонтанка" провела собственное расследование. Сотрудники СМИ заявили, что смогли идентифицировать личность одного из участников ликвидации. Они вышли на некоего 39-летнего Руслана из Брянска.

Автор расследования Александр Ермаков написал, что редакции удалось связаться с ветераном чеченской войны и предполагаемым бойцом ЧВК "Вагнера". Сообщалось, что журналист поговорил с мужчиной о нашумевшем видео и его участии в боевых действиях в Сирии в 2017 году.

В Федеральном агентстве новостей усомнились в достоверности сведений, опубликованных в "Фонтанке". Как пишет ФАН, корреспонденты издания лично встретились с предполагаемым героем интервью Александра Ермакова и выяснили реальные положение дел. Руслан впервые слышал о разговоре с этим журналистом, пишет Федеральное агентство новостей.

Расследователи ФАН обратили внимание на то, что корреспондент "Фонтанки" не задавал уточняющие вопросы из биографии Руслана. Александр Ермаков сразу же начал забрасывать вымышленного интервьюируемого вопросами о Сирии, ЧВК "Вагнера" и других вещах.

"Статья "Фонтанки" получилась несколько странной. Материал построен таким образом, чтобы создать впечатление, что собеседник журналиста оправдывается и уклоняется от ответов на прямые и каверзные вопросы", – отмечает ФАН.

Журналистам агентства Руслан рассказал подробную информацию о себе. Он подтвердил, что работает в фольклорной школе "Калинушка" в Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина. Собеседник уточнил, что с ним не созванивались журналисты петербургского издания.

В ФАН решили проверить факты. Герою интервью "Фонтанки" 39 лет, он воевал в Чечне, имеет ранения и татуировку на груди. В беседе с ФАН Руслан отметил, что ему 36 лет, он проходил срочную службу, а татуировка у него расположена на спине. Более того, он развеял миф о том, что входил в состав ЧВК "Вагнера" в Сирии. В 2017 мужчина выезжал лишь в Молдавию, пересекая Украину. И то, это были поездки с детьми на выступления. Видео с конкурсами есть в архиве дома детского творчества.

В материале "Фонтанки" имеются данные о росте Руслана – 197 сантиметров. Собеседник ФАН опроверг эту информацию – его рост 170 сантиметров.

После того, как Руслан узнал о странном расследовании "Фонтанки", он принял решение обратиться в суд. Мужчина сообщил, что в ближайшее время подготовит все необходимые документы.

Ранее расследование ФАН о видео с ликвидацией террориста в Сирии вызвало острую реакцию "Новой газеты". В Федеральном агентстве новостей не исключают, что с расследованием "Фонтанки" может быть связан беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* Организация запрещена на территории РФ

5 декабря 2019, 19:12

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