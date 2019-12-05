Дума меняет маркировку произведений литературы и искусства

Принятый законопроект позволит уйти от избыточной возрастной
маркировки. По словам Володина, иногда доходит до абсурда: на произведения школьной
программы ставятся ограничения "16+" и "18+".
"Тем самым, дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики", – отметил законодатель.
С просьбой повлиять на ситуацию к парламентариям неоднократно обращались писатели, режиссеры, актеры, рассказал спикер Госдумы. "Этот законопроект – результат совместной работы ГД и творческого сообщества", – подчеркнул Володин.
При этом нормативно-правовой акт не затронет фильмы, книги и спектакли, попадающие в категорию "для взрослых" и запрещены российскими законами для детей, сказал спикер Госдумы.
Также законопроектом вводятся рекомендации по информированию без конкретизации возраста – "для дошкольников", "для семейного просмотра" и прочее. Эти критерии не только привычны, но и позволят расширить возможности для родителей проводить время с детьми, уверен спикер.
Напомним, ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении эксперимента по налогу для самозанятых на новые регионы – Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская и другие области. Продающие товары физлицам или оказывающие им услуги будут облагаться налогом по льготной ставке – 4%. Работающие с юрлицами и ИП – 6%.
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