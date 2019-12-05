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Общество

Дума меняет маркировку произведений литературы и искусства

Фото: duma.gov.ru/
Нижняя палата в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от излишней возрастной маркировки произведения литературы и искусства. Документ стал результатом совместной работы депутатского корпуса и творческого сообщества, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
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Принятый законопроект позволит уйти от избыточной возрастной маркировки. По словам Володина, иногда доходит до абсурда: на произведения школьной программы ставятся ограничения "16+" и "18+".

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Тем самым, дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики", – отметил законодатель.

С просьбой повлиять на ситуацию к парламентариям неоднократно обращались писатели, режиссеры, актеры, рассказал спикер Госдумы. "Этот законопроект – результат совместной работы ГД и творческого сообщества", – подчеркнул Володин.

При этом нормативно-правовой акт не затронет фильмы, книги и спектакли, попадающие в категорию "для взрослых" и запрещены российскими законами для детей, сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru/

Также законопроектом вводятся рекомендации по информированию без конкретизации возраста – "для дошкольников", "для семейного просмотра" и прочее. Эти критерии не только привычны, но и позволят расширить возможности для родителей проводить время с детьми, уверен спикер.

Напомним, ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении эксперимента по налогу для самозанятых на новые регионы – Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская и другие области. Продающие товары физлицам или оказывающие им услуги будут облагаться налогом по льготной ставке – 4%. Работающие с юрлицами и ИП – 6%.

Автор: 5 декабря 2019, 16:09

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