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Общество

Как снизить плату за ЖКХ

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
К сожалению, в России далеко не все знают закон или умеет правильно использовать его на практике. Особенно, что касается жилищных вопросов. Исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева поделилась некоторомы тонкостями, рассказав как платить за ЖКХ меньше.
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Оказывается, управляющие компании не могут в обход жильцов поднимать тариф за содержание жилого помещения. По словам эксперта, если решение об изменении тарифа принималось без ведома собственников, то это считается нарушением закона. 

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В таком случае собрание жильцов в праве оспорить решение чиновников. Для этого нужно обратиться с письменным запросом в администрацию органа местного самоуправления. Стоит помнить, что заявление должно быть написано в двух экземплярах, чтобы поставить отметку – кто и когда принял, сообщает URA.RU.

"Если же это единолично сделала управляющая компания, без утверждения собственников, тогда обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) своего региона", – отметила Разворотнева.

Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин рекомендует проверить достоверность сумм платежей на сайте ФАС. Но он подчеркнул, что это касается исключительно коммунальных услуг – тепла, воды, электричества, газа. 

3 декабря 2019, 14:20

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