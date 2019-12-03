Как снизить плату за ЖКХ

Оказывается, управляющие компании не могут в обход жильцов поднимать тариф за содержание жилого помещения. По словам эксперта, если решение об изменении тарифа принималось без ведома собственников, то это считается нарушением закона.
В таком случае собрание жильцов в праве оспорить решение чиновников. Для этого нужно обратиться с письменным запросом в администрацию органа местного самоуправления. Стоит помнить, что заявление должно быть написано в двух экземплярах, чтобы поставить отметку – кто и когда принял, сообщает URA.RU.
"Если же это единолично сделала управляющая компания, без утверждения собственников, тогда обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) своего региона", – отметила Разворотнева.
Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин рекомендует проверить достоверность сумм платежей на сайте ФАС. Но он подчеркнул, что это касается исключительно коммунальных услуг – тепла, воды, электричества, газа.
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