Стало известно об опасности зарядных устройств

Исследователи развенчали миф о том, что зарядку можно оставлять в сети после того, как устройство зарядится на 100%. Многие считают, что в этом нет ничего страшного, и просто отключают девайс, оставляя блок питания воткнутым в розетку. Однако, как оказалось, так поступать не стоит.
"Когда вы заряжаете смартфон, ноутбук или планшет, то электроэнергии потребляется больше, но и после завершения процесса оставленное в сети устройство продолжает потреблять энергию, хоть и в десятки раз меньше", – передает слова специалистов РИА ФАН.
По этой причине зарядное устройство рекомендуется вынимать из розеток. Так можно сократить потребление энергии и обезопасить себя, ведь нередко зарядные устройства ломаются и могут взорваться.
Ранее в Мордовии десятилетняя школьница погибла от удара током. Это произошло, когда девочка хотела взять в руки гаджет, стоявший на зарядке.
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