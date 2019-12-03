Плюнувшая в россиян украинская писательница решила разжечь международный скандал

Педагог девочки по итальянскому языку решил отвести школьников в кино на своем уроке. Для этого необходимо было разбить детей на группы по национальной принадлежности.
Учительница определила наследницу Ирены к русским. Девочка попыталась объяснить, что Украина – другая страна, на что получила лаконичный ответ: "Это одно и то же".
Узнав об этом, ее мать пришла в бешенство. Карпа опубликовала гневный пост на эту тему на своей странице в "Фейсбуке". Она назвала преподавательницу тупицей, которая не учила ни историю, ни географию. Кроме того, пообещала зайти в школу и поговорить с директором.
"Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, голодоморе и тому подобном. Короче, устроим завтра международный скандал", – заявила писательница.
Отметим, Ирена уже четыре года является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. Кроме того, Карпа была активной участницей протестов во время Евромайдана, сообщает телеканал "360".
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