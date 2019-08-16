Знаменитая писательница скончалась в возрасте 90 лет

Известная американская писательница Пол Маршалл скончалась на 91-м году жизни. Печальную новость сообщили родственники литератора. Причина смерти не уточняется.
В 1959 году вышел в свет первый роман писательницы под названием "Темнокожая девочка, Бруклин". Спустя год книга была экранизирована каналом CBS. Другие наиболее заметные работы Маршалл – романы "Избранное место, люди на все времена", "Песнь для вдовы" и "Дочери", передает Lenta.ru.
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