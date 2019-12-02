Володин обсудил открытие Центра Лизы Глинки в Москве

В 2019 и в 2020 годах фонду "Доктор Лиза" будет оказана благотворительная финансовая помощь из личных средств Вячеслава Володина и ряда депутатов, сообщила советник по связям со СМИ спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова. Также было принято решение провести в стенах Госдумы выставку, посвященную Доктору Лизе.
Анастасия Кашеварова напомнила, что скоро на экраны выйдет документальный фильм о Елизавете Глинке. "Предпоказ решено сделать в Государственной Думе", – заметила она. На него будут приглашены члены съемочной группы, родные и друзья доктора Лизы, а также те, кто работал вместе с ней и помогал людям.
"Обсуждалось открытие Центра Лизы Глинки в подвале на Пятницкой (музей Милосердия) и установки памятника недалеко от офиса на Пятницкой", – сообщила Анастасия Кашеварова детали разговора Вячеслава Володина с главой Благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и вдовцом Елизаветы Глинки Глебом Глинкой.
Напомним, как писали "Дни.ру", в 2018 году Вячеслав Володин направил на благотворительность часть своих доходов. Общая сумма пожертвований, по словам Анастасии Кашеваровой, составила 38,85 миллиона рублей.
По 2,5 миллиона рублей Володин пожертвовал благотворительному фонду Доктора Лизы и организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Еще 4,25 миллиона были направлены на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви.
На завершение строительством многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова, необходимого для расселения 23 ветхих бараков, спикер Госдумы направил пять миллионов рублей. 22 миллиона Вячеслав Володин пожертвовал на завершение строительства школы для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот "Феникс" в деревне Мольгино Смоленской области.
В 2017 году Вячеслав Володин передавал на благотворительность половину своих поступлений – 25,5 миллиона рублей. Основная часть доходов спикера Госдумы – прибыль по вкладам и ценным бумагам.
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