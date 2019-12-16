Опубликовано видео общения Зеленского с российскими журналистами

В кулуарах саммита "нормандской четверки" украинский лидер ответил на несколько вопросов продюсера программы "Москва. Кремль. Путин" Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова. Учитывая уникальность общения Владимира Зеленского с представителями СМИ из России, журналисты назвали это своим первым полноценным интервью с президентом Украины.
Еще до публикации записи о произошедшем высказался сам политик. Он признал, что ответил на несколько вопросов российских журналистов. Впрочем, считать это интервью Зеленский отказался. Отрывок был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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