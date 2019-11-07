Маркл готова наплевать на традиции королевской семьи

Меган Маркл намерена наплевать на традиции и устои королевской семьи. Стало известно, где герцогиня намерена рожать второго ребенка.

Супруга принца Гарри рассказывала, что во время беременности первенцем чувствовала себя весьма одиноко. Девушка отмечала, что в Британии у нее не было родных и близких, которые помогли бы отвлечься от печальных мыслей. Конечно, супруг поддерживал любимую, как только мог, но его стараний было недостаточно.

Монаршая особа решилась рожать второго ребенка в Соединенных Штатах. Как рассказали источники, близко знакомые с герцогиней Сассекской, это обусловлено тем, что в Америке у нее остались дорогие сердцу друзья. Кроме того, Маркл и сама родом из этой страны. Семья Меган живет в Лос-Анджелесе, куда жена принца Гарри и намерена отправиться.

"Меган уже сказала друзьям, что собирается рожать второго малыша в Лос-Анджелесе, где родилась и росла сама. Второго ребенка она хочет вынашивать там, где ее любят. Ей все равно, что она нарушит традиции – Меган собирается поступить по-своему всем смертям назло", – рассказал инсайдер в интервью британскому изданию Express.

Впрочем, стоит отметить, что подобное решение вряд ли порадует королевскую семью, ведь таким образом герцогиня Сассекская нарушит устои и традиции. Когда девушка отказалась показывать малютку Арчи при выписке из роддома, разразился скандал. Стоит ли говорить, что такой ход событий может обрушить репутацию Маркл, которая и без того подпорчена многочисленными инцидентами?

Впрочем, похоже, Меган не сильно переживает по поводу того, что о ней скажут. Сейчас она вместе с супругом намерена отдохнуть от королевских обязанностей. На шесть недель пара отправится к матери девушки – Дории Рагланд, чтобы взять небольшой тайм-аут.