Турчак призвал воздержаться от оценок семьи губернатора Воробьева

"Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком, – это отсутствие политической культуры", - сказал вице-спикер Совфеда. Переходить на личности недопустимо, подчеркнул он. Давать оценки членам семьи губернатора – поведение, недостойное политика, подчеркнул сенатор.
За спиной Юрия Воробьева, отца главы Московской области, сотни спасенных жизней и достойных поступков, отметил Андрей Турчак. "Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России", – сказал парламентарий.
Напомним, что во время пленарного заседания в Госдуме депутат от Коммунистической партии Валерий Рашкин выступил с резкой критикой и обвинениями в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и его семьи. Речь зашла и о сенаторе Юрии Воробьеве – отце главы региона.
Человек во власти несет повышенную ответственность за свои слова, говорил ранее Андрей Турчак. Бездумно сказанная фраза воспринимается как оскорбление, что бьет по репутации власти в целом, уверен единоросс.
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