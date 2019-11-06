Турчак призвал воздержаться от оценок семьи губернатора Воробьева

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал поведение депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме. Переходить на личности и давать оценки членам семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева недопустимо, подчеркнул сенатор.



"Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком, – это отсутствие политической культуры", - сказал вице-спикер Совфеда. Переходить на личности недопустимо, подчеркнул он. Давать оценки членам семьи губернатора – поведение, недостойное политика, подчеркнул сенатор.

За спиной Юрия Воробьева, отца главы Московской области, сотни спасенных жизней и достойных поступков, отметил Андрей Турчак. "Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России", – сказал парламентарий.

Напомним, что во время пленарного заседания в Госдуме депутат от Коммунистической партии Валерий Рашкин выступил с резкой критикой и обвинениями в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и его семьи. Речь зашла и о сенаторе Юрии Воробьеве – отце главы региона.

Человек во власти несет повышенную ответственность за свои слова, говорил ранее Андрей Турчак. Бездумно сказанная фраза воспринимается как оскорбление, что бьет по репутации власти в целом, уверен единоросс.