Пойманная на гнусной лжи Маркл угодила в громкий скандал

Уж сколько раз твердили миру... Оказалось, что Меган Маркл угодила в очередной громкий скандал. Герцогиню обвинили в гнусной лжи.

Еще до замужества с принцем Гарри девушка рассказывала, будто бы за ней уж больно настойчиво ухаживал один популярный футболист. Тогда будущая венценосная особа говорила, якобы Эшли Коул оказывал ей различные знаки внимания. Бывшая звезда "Форс-мажоров" не сильно-то сопротивлялась романтическим чарам спортсмена.

Маркл отмечала, что знаменитый футболист был безумно влюблен в нее. По словам супруги принца Гарри, молодой человек едва ли не преследовал актрису и умолял согласиться хотя бы на одно свидание. Впрочем, оказалось, что монаршая особа явно лукавила насчет отношений с Коулом.

Несколько британских таблоидов выпустили статьи с нападками на Меган. Брат спортсмена спустя несколько лет после откровенного интервью решил разоблачить герцогиню Сассекскую. По словам молодого человека, Маркл не относится к тому типу девушек, в которых Эшли мог бы влюбиться. Разумеется, что и о приставаниях к актрисе речи не велось.

"Это просто смешно", – открыто заявил журналистам брат футболиста. Его слова передает издание "Актуальные новости". Похоже, молодой человек всерьез решился взяться за дело, раз обратился за помощью к СМИ. Впрочем, сама Маркл, пока никак не отреагировала на обвинения в свой адрес. Тем не менее, если скандал разгорится в полную силу, это может серьезно подпортить и без того не лучшую репутацию герцогини.