Новости о второй беременности Меган Маркл привели в восторг

Весь интернет давно уже пестрит слухами о второй беременности актрисы. Заинтересовались этим фактом и букмекеры.

Неделю назад супружеская чета Сассекских встретилась с женами офицеров британской армии. Именно там поклонники и заподозрили, что Меган может быть беременна. Принц Гарри при разговоре случайно или же намеренно дал основания полагать, что уже в скором времени фанаты смогут услышать радостную весть.

Букмерские конторы в Англии уже делают свои прогнозы. По словам экспертов, ребенок может родиться уже в 2020 году, однако насчет пола будущей монаршей особы остается только гадать, ведь молодые супруги даже не подтвердили пока еще слухи о пополнении в семье. Впрочем, они и не спешат их опровергать.

"Королевские фанаты были бы очень рады, если бы герцог и герцогиня объявили, что скоро снова услышат звонкий стук крошечных ног, и Арчи станет старшим братом", – рассказала эксперт британской букмекерской компании Джессика О'Рейли.

Ранее медики предупредили Маркл об опасности поздней беременности. По мнению врачей, 38-летняя Меган может получить ряд осложнений, если отложит второе деторождение на неопределенный срок.

"Проблема, конечно, в том, что пожилые мамы с большей вероятностью намерены иметь детей с меньшим возрастным интервалом, поскольку они не имеют такого же количества времени для зачатия с точки зрения их фертильности, как женщины в возрасте 20 лет. Тем не менее общее состояние здоровья будущей роженицы является серьезным фактором риска", – высказалась профессор акушерства из Университета Халла Джули Джомин.