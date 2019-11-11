Жизнь Маркл под угрозой из-за второго ребенка

Последние несколько недель вся зарубежная Сеть гремит слухами о второй беременности Меган Маркл. Правда, медики отмечают, что рождение второго ребенка может стать для герцогини фатальным.

Супруга принца Гарри стала матерью после 35 лет. Стоит отметить, что поздние роды всегда связаны с определенными рисками для женского здоровья. Проблемы возникают не только у будущей мамочки, но и у ребенка.

Буквально на днях Арчи исполнилось полгода. Медики заверяют: если Маркл хочет зачать второго малыша, ей стоит подождать еще полгода, чтобы организм полностью восстановился. Тем не менее у герцогини не так много времени. Чем старше женщина – тем больше проблем может возникнуть при родах.

"Проблема, конечно, в том, что пожилые мамы с большей вероятностью намерены иметь детей с меньшим возрастным интервалом, поскольку они не имеют такого же количества времени для зачатия с точки зрения их фертильности, как женщины в возрасте 20 лет. Тем не менее общее состояние здоровья будущей роженицы является серьезным фактором риска", – рассказала профессор акушерства из Университета Халла Джули Джомин в интервью изданию Express.

Она отметила, что не так давно в Канаде провели ошеломительное исследование среди мамочек старше 35 лет. Выяснилось, что женщины старше установленной черты, имели повышенный риск смертности во время родов, нежели более молодые дамы, решившие познать радость материнства.

Тем не менее профессор отметила, что, если здоровье Маркл позволяет родить второго наследника, то за нее остается только порадоваться: "Это должен быть личный выбор женщины. Важно, чтобы она знала о факторах, связанных с интервалом между родами, и сделала свой выбор на основе достоверной информации, основанной на фактах".