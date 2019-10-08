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Общество

Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств

Андрей Турчак. Фото: www.globallookpress.com
Законопроект "Об обращении лекарственных средств" может пополниться нормами, упрощающими ввоз и назначение для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Соответствующие поправки предложил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.  
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Зачастую иностранное лекарство, которое поможет человеку вылечиться или облегчить боль, не проходит регистрацию и не доступно для россиян, отметил парламентарий. В качестве примера он напомнил о ситуации с препаратом "Фризиум".

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Проблему призван решить законопроект "Об обращении лекарственных средств". Во вторник, 8 октября, он прошел первое чтение в Госдуме. "Мной подготовлены поправки второму чтению", – сказал секретарь генсовета "ЕР".

Прежде всего речь идет о разрешении на ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, которые содержат наркотические и психотропные вещества. "Конечно, нельзя допустить применения этих препаратов не в медицинских целях", – подчеркнул законодатель. Он предложил установить квоту и определить конкретное учреждение, которое займется ввозом.

Минздрав, в свою очередь, должен определить список таких препаратов, сказал вице-спикер Совфеда. Также он предложил упростить порядок назначения этих лекарств, если другие препараты не дали нужного эффекта. Соответствующими полномочиями должны обладать врачебные комиссии, считает Турчак.

Кроме того, парламентарий предлагает разрешить ввоз незарегистрированных препаратов, которые эффективнее не только по фармакологическим свойствам, но и по форме выпуска. "Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой", – пояснил секретарь генсовета "ЕР".

Фото: pixabay.com

Предлагаемые меры не являются временными, подчеркнул Турчак. Иностранные препараты будут завозиться в Россию, пока не будет налажено их отечественное производство, добавил он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда средства на покупку и ввоз более 11 тысяч упаковок иностранных препаратов. Они предназначены для детей с хроническими заболеваниями. В свою очередь "Единая Россия" занимается сбором информации о нуждающихся.

Автор: 8 октября 2019, 15:16

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