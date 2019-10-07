Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения

В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского
сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные
проблемы отечественного здравоохранения. Одна из них – дефицит медицинских
кадров в сельской местности, сказал Володин.
Он усомнился в цифрах, приведенных главой Минздрава Вероникой Скворцовой. По ее мнению, дефицит кадров составляет 7%.
Это средний показатель, подчеркнул Володин. В сельских районах недостаток специалистов в центральных районных больницах достигает 50%, уточнил законодатель.
Обратил внимание Володин и на вопрос статуса врача и привлекательности профессии. Возвращение к практике распределения проблему не решит, уверен спикер. "Здесь должна быть работа и школы, и местных органов власти, и главного врача, и регионального Министерства здравоохранения", - сказал он.
Есть вопросы и к эффективности расходования бюджетных средств. "Это пример текущего года, когда из суммы на межбюджетные трансферты в области реализации национального проекта "Здравоохранение" были выделены 79,5 миллиардов рублей. На конец августа в регионы дошло только 16,9 миллиардов", – отметил Володин.
Он напомнил, что депутаты вместе с Министерством финансов намерены до конца года принять поправки в закон, чтобы средства в регионы начали поступать уже в январе. Это повысит эффективность расходования бюджетных денег, уверен спикер.
Парламентарий призвал представителей профессионального сообщества подключиться к решению проблем. Примером эффективного взаимодействия он назвал закон о паллиативной помощи, который депутаты обсуждали с "Национальной медицинской палатой".
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