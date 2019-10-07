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Общество

Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблемы российской медицины вместе с профессиональным сообществом. Президент Владимир Путин поставил задачу повышения качества и доступности медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни, напомнил председатель нижней палаты. 
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В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения. Одна из них – дефицит медицинских кадров в сельской местности, сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он усомнился в цифрах, приведенных главой Минздрава Вероникой Скворцовой. По ее мнению, дефицит кадров составляет 7%.

Это средний показатель, подчеркнул Володин. В сельских районах недостаток специалистов в центральных районных больницах достигает 50%, уточнил законодатель.

Обратил внимание Володин и на вопрос статуса врача и привлекательности профессии. Возвращение к практике распределения проблему не решит, уверен спикер. "Здесь должна быть работа и школы, и местных органов власти, и главного врача, и регионального Министерства здравоохранения", - сказал он.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Есть вопросы и к эффективности расходования бюджетных средств. "Это пример текущего года, когда из суммы на межбюджетные трансферты в области реализации национального проекта "Здравоохранение" были выделены 79,5 миллиардов рублей. На конец августа в регионы дошло только 16,9 миллиардов", – отметил Володин.

Фото: duma.gov.ru

Он напомнил, что депутаты вместе с Министерством финансов намерены до конца года принять поправки в закон, чтобы средства в регионы начали поступать уже в январе. Это повысит эффективность расходования бюджетных денег, уверен спикер.

Парламентарий призвал представителей профессионального сообщества подключиться к решению проблем. Примером эффективного взаимодействия он назвал закон о паллиативной помощи, который депутаты обсуждали с "Национальной медицинской палатой".

Автор: 7 октября 2019, 17:53

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