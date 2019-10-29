Путин наградил экипаж аварийно севшего Ан-24

Елена Лапуцкая награждена медалью Нестерова. После аварийной
посадки самолета в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии она в одиночку
спасла 43 пассажира.
С просьбой представить Лапуцкую к государственной награде к президенту в августе обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды", – отметил парламентарий.
Также награды удостоился второй пилот Ан-24 Сергей Сазонов. А командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов награждены орденами мужества посмертно.
Медалью Нестерова награждаются военнослужащие и летный состав гражданской авиации за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечестве, участии в маневрах, за отличные показатели в подготовке и выучке, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, а также высокое мастерство управления самолетом.
Андрей Турчак выступил с предложением наградить— ЕР Электрогорск (@ERElektrogorsk) August 20, 2019
бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.
Соответствующее обращение он направил Президенту. pic.twitter.com/2w2dPKGrq3
Напомним, 27 июня в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя. Воздушное судно врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.
Елена Лапуцкая смогла быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря ее умелым действиям никто из 43 пассажиров не погиб.
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