Турчак попросил Путина наградить спасшую 43 пассажиров стюардессу Ан-24

"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды", – заметил Турчак.
Он добавил, что подобные случаи необходимо отмечать на государственном уровне. "Желаю Елене Лапуцкой скорейшего выздоровления и возвращения в профессию", – подчеркнул вице-спикер Совфеда. Ранее президент России Владимир Путин наградил экипаж самолета Airbus А321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой.
Напомним, 27 июня в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку самолет Ан-24. После приземления лайнер врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.
Избежать страшной трагедии и человеческих жертв помогла бортпроводница Елена Лапуцкая. Она в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона.
Благодаря профессионализму стюардессы никто из 43 пассажиров не погиб. К сожалению, командир Ан-24 и бортмеханик погибли сразу после крушения. Второму пилоту удалось покинуть самолет через аварийный люк, охваченный огнем кабины.
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