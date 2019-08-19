Турчак попросил Путина наградить спасшую 43 пассажиров стюардессу Ан-24

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак направил обращение на имя президента России Владимира Путина с предложением представить к награде бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елену Лапуцкую. Она проявила свои лучшие качества и помогла избежать жертв во время страшного ЧП с лайнером в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

прочитано 289 раз "Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды", – заметил Турчак. ПО ТЕМЕ Авиакомпания пообещала наградить членов экипажа загоревшегося Ан-24 Путин наградил летчиков-героев Он добавил, что подобные случаи необходимо отмечать на государственном уровне. "Желаю Елене Лапуцкой скорейшего выздоровления и возвращения в профессию", – подчеркнул вице-спикер Совфеда. Ранее президент России Владимир Путин наградил экипаж самолета Airbus А321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Напомним, 27 июня в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку самолет Ан-24. После приземления лайнер врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Избежать страшной трагедии и человеческих жертв помогла бортпроводница Елена Лапуцкая. Она в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря профессионализму стюардессы никто из 43 пассажиров не погиб. К сожалению, командир Ан-24 и бортмеханик погибли сразу после крушения. Второму пилоту удалось покинуть самолет через аварийный люк, охваченный огнем кабины.

Геннадий Куприянов 19 августа 2019, 19:56 Автор: