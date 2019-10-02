Елизавета II напугала народ отказом от операции

Самочувствие 93-летней монархини начало беспокоить ее окружение. Еще в 2003 году она повредила правую ногу и перенесла операцию. Елизавете II удалили хрящ в коленном суставе. После этого она часто появляется на публике, опираясь на трость.
Придворные заговорили о том, что колено вновь начало беспокоить Ее Величество. В прошлый раз, чтобы восстановиться, королеве после операции, понадобилось несколько недель. Сейчас же из-за большой загруженности она отказывается брать отпуск для хирургического вмешательства.
Источник из окружения Елизаветы II сообщил, что она сказала в разговоре с друзьями на выставке цветов в Челси, что ее колени подкашиваются. При этом монархиня заявила, что не хочет делать операцию. "Она невероятно смелая", – цитирует источник в окружения королевы Express. Вместе с тем, он подчеркнул, что без очередной операции состояние Ее Величества будет только ухудшаться.
Отметим, Елизавета II, относится к своим королевским обязанностям с огромной ответственностью. Ее муж, принц Филипп, ушел с госслужбы два года назад. Сама же королева не пропускает ни одного официального мероприятия.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Дети это кошмар
Первый opгaзм
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Не " выметать ссор из избы "
Самая некрасивая женщина в мире
Телец подлец
Самый сексуальный мужской голос?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик