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Елизавета II напугала народ отказом от операции

Елизавета II. Фото: www.globallookpress.com
Состояние здоровья Ее Величества начало внушать опасения при дворе. Елизавета II не хочет идти на хирургическое вмешательство из-за королевских обязанностей.
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Самочувствие 93-летней монархини начало беспокоить ее окружение. Еще в 2003 году она повредила правую ногу и перенесла операцию. Елизавете II удалили хрящ в коленном суставе. После этого она часто появляется на публике, опираясь на трость.

Придворные заговорили о том, что колено вновь начало беспокоить Ее Величество. В прошлый раз, чтобы восстановиться, королеве после операции, понадобилось несколько недель. Сейчас же из-за большой загруженности она отказывается брать отпуск для хирургического вмешательства.

Источник из окружения Елизаветы II сообщил, что она сказала в разговоре с друзьями на выставке цветов в Челси, что ее колени подкашиваются. При этом монархиня заявила, что не хочет делать операцию. "Она невероятно смелая", – цитирует источник в окружения королевы Express. Вместе с тем, он подчеркнул, что без очередной операции состояние Ее Величества будет только ухудшаться.

Отметим, Елизавета II, относится к своим королевским обязанностям с огромной ответственностью. Ее муж, принц Филипп, ушел с госслужбы два года назад. Сама же королева не пропускает ни одного официального мероприятия.

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Автор: 2 октября 2019, 21:00
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