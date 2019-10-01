Володин: Закон о хостелах защитит права жителей многоквартирных домов

Такого закона ждали жители крупных городов, прежде всего
Москвы и Санкт-Петербурга, отметил спикер Госдумы. Он напомнил, что
законодатели приняли документ весной.
Депутаты провели консультацию с бизнес-сообществом и отложили вступление закона в силу на несколько месяцев. "Чтобы те владельцы хостелов, которые хотят продолжить работать в правовом поле, могли это сделать", – сказал Володин. Кроме того, отсрочка дала возможность отдохнуть туристам, которые уже забронировали места в таких хостелах, добавил спикер.
Теперь сомнительные ночлежки, создававшие проблемы для жителей, уходят в прошлое. Мини-гостиницы смогут разместиться лишь в специально оборудованных помещениях с отдельным входом, необходимым оборудованием, сигнализацией, сейфами и звукоизоляцией.
"Вступившие в силу законодательные изменения защитят права как жильцов дома, так и постояльцев таких мини-отелей", – сказал Володин.
Закон об ограничении размещения хостелов вступил в силу с 1 октября. Госдума приняла документ в начале марта, однако Совет Федерации наложил на него вето. Верхняя и нижняя палата парламента создали согласительную комиссию и смогли достичь компромисса.
Для того, чтобы разместить хостел в многоквартирном доме, необходимо перевести помещение в нежилой фонд. Собственник или арендатор обязан установить в нем средства противопожарной безопасности, организовать отдельный вход, чтобы не мешать жильцам дома. Также необходимо установить сигнализацию, позаботиться о средствах уборки и санитарной очистке номеров.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Самый сексуальный мужской голос?
Дети это кошмар
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Секонд Хэнд